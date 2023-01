Nach Herzstillstand: Damar Hamlin setzt Reha zu Hause fort

Damar Hamlin (24) kann das Krankenhaus endlich verlassen. Der Footballspieler Damar erlitt in der vergangenen Woche während eines NFL-Spiels einen Herzstillstand. Er musste noch auf dem Spielfeld und später auch im Krankenhaus reanimiert werden. Inzwischen hat sich der Zustand des 24-Jährigen jedoch verbessert und er wurde sogar von der Intensivstation entlassen. Nun darf Damar auch endlich wieder nach Hause.

Die Buffalo Bills haben auf Twitter eine Erklärung veröffentlicht, in der mitgeteilt wird, dass Damar "aus dem Buffalo General Medical Center/Gates Vascular Institute" in Buffalo entlassen wurde, wohin er am Montag verlegt wurde. In der Erklärung heißt es weiter, dass er "seine Rehabilitation zu Hause und mit den Bills fortsetzen wird". Dr. Jamie Nadler vom Institut sagte in einer Erklärung: "Wir haben eine Reihe von Tests und Bewertungen abgeschlossen und sind in Absprache mit den Teamärzten zuversichtlich, dass Damar sicher entlassen werden kann."

Erst gestern twitterte Damar seinen Dank an das medizinische Personal und an die Fans, die ihn unterstützt haben. "Besonderes Dankeschön an das Buffalo General – seit meiner Ankunft habe ich nichts als Liebe erfahren! Behaltet mich bitte in euren Gebeten!", schrieb er auf Twitter.

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Spieler

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Star

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Spieler

