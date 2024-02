So emotional war Damar Hamlins Comeback nach Herzstillstand!

Es war ein großer Schockmoment für Damar Hamlin (25)! Anfang 2023 hatte der NFL-Star während eines Footballspiels einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Der Sportler hatte anschließend lange auf der Intensivstation gelegen. Nach einer Auszeit feierte der Footballer im vergangenen Oktober sein großes Comeback auf dem Spielfeld. Wie emotional dieser Moment für ihn war, erklärt Damar jetzt in einem Interview.

"Es war eine Reise. Es war eine Reise der Gefühle", erklärt der Sportler in einem Gespräch mit People. "Am Anfang war es sehr hart, aber die Dinge, die mich durchgebracht haben, waren diese zwei Worte hier, die genau hier stehen: Nicht aufgeben!", fährt Damar fort. Damit spielt er auf seinen eigenen Fitnessdrink an, den er mit der Marke Don't Quit! entwickelte. Mit dem Getränk wolle er seine Fans ermutigen, ihre Herausforderungen zu meistern, so wie er es getan hat.

Knapp ein Jahr nach dem Vorfall ließ sich der 25-Jährige eine Erinnerung an den Herzstillstand tätowieren. Das fertige Motiv zeigte sein Tätowierer auf Instagram. Damars Nacken zieren jetzt zwei Hände, die ein Herz um ein Elektrokardiogramm formen.

Anzeige

Getty Images Damar Hamlin, Football-Spieler

Anzeige

Getty Images Damar Hamlin, 2023

Anzeige

Instagram / chinkaliftattoos Damar Hamlins neues Tattoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de