Gleiches Schicksal: Damar Hamlin schreibt an Bronny James

Sie mussten das Gleiche durchmachen. Im Januar hatte es für die Footballfans der Buffalo Bills schockierende Momente zu sehen gegeben: Während eines Spiels war der Verteidiger Damar Hamlin (25) auf dem Feld zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Er hatte noch vor Ort reanimiert werden müssen. Glücklicherweise erholte sich der Sportler vollständig von dem Vorfall und steht inzwischen sogar wieder auf dem Platz. Bronny James ist vor wenigen Tagen das Gleiche widerfahren. Damar schickt ihm nun seine Genesungswünsche.

Diese richtet der NFL-Profi an Bronny und seine Familie rund um Papa LeBron James (38). "Ich bete auch für Bronny und die Familie James. Ich bin für euch da, so wie ihr es während meines gesamten Prozesses für mich gewesen seid", schreibt der Sportler via Twitter.

Inzwischen ist Bronnie auf dem Weg der Besserung. Der 18-Jährige durfte am Donnerstag bereits das Krankenhaus verlassen und wieder nach Hause. Wie ein Arzt in einem Statement gegenüber Tmz mitteilte, habe der Sportler in den vergangenen Tagen gute Fortschritte gemacht und sei deshalb jetzt entlassen worden.

Damar Hamlin, Football-Spieler

Bronny James, Basketballstar

Damar Hamlin, Football-Star

