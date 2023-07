Unter Fan-Jubel: Damar Hamlin ist zurück auf dem Spielfeld

Er ist endlich wieder komplett zurück. Damar Hamlin (25) erlitt im Januar 2023 einen Herzstillstand während eines Football-Spiels. Auf dem Platz und im Krankenhaus musste der Sportler dann mehrfach reanimiert werden. Glücklicherweise ging alles gut aus und Damar konnte bereits drei Monate später wieder mit seinem Team trainieren. Unter tosendem Jubel wurde der Footballspieler der Buffalo Bills nun auf dem Spielfeld begrüßt.

Der 25-jährige Football-Star kehrte am Mittwoch, 26. Juli, auf das Footballfeld zurück und schloss sich seinem Team im Trainingslager an. Der Verein hat ein Video auf Twitter veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie Damar in seinem Trikot das Spielfeld betritt und von der Tribüne aus bejubelt wird. "Damar Hamlin wird im Trainingslager voll einsatzfähig sein und wir stehen 100 Prozent hinter ihm", sagte der Trainer Sean McDermott laut Entertainment Tonight. "Wir werden in seinem Rhythmus gehen."

Auch Damar selbst meldete sich auf Instagram zu Wort. "Gott, du bist diese Schritte vor mir gegangen, um mich hier zu treffen und mir zu sagen, dass alles gut werden wird. Mein Glaube ist stärker als jeder Zweifel, jede Panik oder jede Angst", erklärt der Sportler. Durch seinen Glauben habe er Kraft und Führung bekommen.

