Damar Hamlin besucht Klinikpersonal nach Herzstillstand

Damar Hamlin (25) kehrt in das Krankenhaus zurück, in dem ihm das Leben gerettet wurde. Anfang des Jahres hatten erschreckende Neuigkeiten die Runde gemacht: Der Football-Star war während eines Spiels plötzlich zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Daraufhin wurde Damar reanimiert und in einem Krankenhaus in Cincinnati behandelt. Mittlerweile geht es dem Sportler wieder gut. Nun stattet Damar der Klinik einen Besuch ab.

Auf seinem Instagram-Account teilt der 25-Jährige einige Einblicke von seinem Tag im Krankenhaus: Auf den Aufnahmen sieht man unter anderem, wie sich Damar angeregt mit dem Klinikpersonal unterhält – fast acht Monate nachdem er wegen des Herzstillstandes behandelt wurde. "[Ich] erlebe die härtesten Momente von allen und kann gleichzeitig etwas bewegen. Harte Zeiten sind nicht von Dauer, aber harte Menschen schon. Gott hatte einen Plan für mich und jetzt tue ich seine Arbeit und genieße jede Sekunde davon...", schreibt Damar emotional unter dem Beitrag.

Dass Damar in das Krankenhaus zurückkehrte, das ihn behandelt hatte, begeistert die Fans. "Ich arbeite in einem Krankenhaus. Und das ist die größte Belohnung, die wir bekommen – zu sehen, wie die Menschen, denen wir helfen, aufblühen" oder "Gut, dass du dich den großen Gefühlen stellst, die dieser Ort hervorruft! Was für ein Zeugnis für deinen Charakter und die mentale Arbeit, die du geleistet hast. Mach weiter so!", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Damar Hamlin, Oktober 2022

Damar Hamlin im Juli 2023

Damar Hamlin im Februar 2022

