Nach Herzstillstand: NFL-Star Damar Hamlin vor Comeback

Nun wendet sich wohl doch noch alles zum Guten. Damar Hamlin (25) kollabierte im Januar während eines Footballspiels und musste wiederbelebt werden. Im Krankenhaus blieb sein Herz dann erneut stehen. Der Sportler lag anschließend lange auf der Intensivstation. Doch inzwischen ist Damar auf dem Weg der Besserung. Der Sportler nahm sogar bereits am Trainingslager teil. Doch eine Sache blieb bisher noch unerfüllt.

Bisher wartet Damar noch auf sein Comeback in der laufenden Saison. Da sich sein Teamkamerad Jordan Poyer nun am Knie verletzte, könnte der kommende Sonntag das Datum seiner Rückkehr markieren. Denn wie der NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, schaffte Damar erstmals den Sprung in den 53-Mann-Spieltagskader der Bills.

Dem Klinikpersonal ist Damar bis heute dankbar. "[Ich] erlebe die härtesten Momente von allen und kann gleichzeitig etwas bewegen. Harte Zeiten sind nicht von Dauer, aber harte Menschen schon. Gott hatte einen Plan für mich und jetzt tue ich seine Arbeit und genieße jede Sekunde davon...", schrieb der Sportler zu einigen Aufnahmen, die ihn unter anderem mit dem Klinikpersonal zeigen.

Damar Hamlin, September 2023

Damar Hamlin, Football-Star

Damar Hamlin, September 2023

