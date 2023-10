Nach Herzstillstand: Damar Hamlins erste Worte nach Comeback

Damar Hamlin (25) hat ein Grund zum Feiern! Der Sportler kollabierte im Januar dieses Jahres während eines Footballspiels und musste anschließend sogar wiederbelebt werden. Alle waren in großer Sorge um den Footballstar. Glücklicherweise ging alles gut aus und Damar erholt sich wieder vollständig. Der Sportler nahm sogar am Trainingslager teil. Auf sein Comeback in der laufenden Saison wartete Damar allerdings noch. Nun war es endlich so weit: Der Sportler ist zurück auf dem Feld.

Nach seinem Comeback-Spiel war Damar glücklicher denn je. "Wir haben es geschafft, Mann. Denk daran, wo wir waren", freute sich der Footballspieler im Anschluss. Ein Video von seinem kurzen Interview wurde auf Twitter geteilt – und die Freude steht dem 25-Jährigen förmlich ins Gesicht geschrieben.

Bereits einen Monat nach seinem Herzstillstand stellte Damar klar: Er will sich zurückkämpfen. "Es geht mir großartig", verrät er in einem Interview. Obwohl er das Trauma noch verarbeiten müsse, hoffe er, eines Tages wieder aufs Feld zu dürfen. Knapp ein halbes Jahr später wurde der Traum des Footballspielers jetzt Wirklichkeit.

Getty Images Damar Hamlin, Football-Star

Getty Images Damar Hamlin, Football-Star

Getty Images Damar Hamlin, August 2023

