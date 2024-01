Damar Hamlin lässt sich in Erinnerung an Infarkt tätowieren

Damar Hamlin (25) will sich immer an diesen Schicksalsschlag erinnern. Im Januar 2022 kollabierte der Footballspieler während eines Spiels mitten auf dem Feld und musste sogar wiederbelebt werden. Von dem erschreckenden Vorfall hat sich der Sportler mittlerweile wieder erholt und im Oktober auch schon sein Comeback auf dem Feld gefeiert. Zwölf Monate nach seinem Herzstillstand hat sich Damar nun eine ewige Erinnerung daran stechen lassen.

Auf Instagram zeigt sein Tätowierer, was sein Kunde von nun an für immer auf der Haut trägt: Auf Damars Nacken sind jetzt zwei Hände tätowiert, die ein Herz um ein Elektrokardiogramm formen. Damit möchte der Spieler der Buffalo Bills seinen Gesundheitsschock vom 2. Januar 2022 auf besondere Weise würdigen. "Ein Jahr später immer noch verschlossen im Herzen", schreibt der Tintenkünstler dazu.

Zum Jahrestag seines Herzstillstands verfasst Damar auch eine neue Nachricht für seine Stiftung, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. "Das vergangene Jahr war eine unglaubliche Reise für meine Familie und mich. [...] Zusätzlich zu meiner Rückkehr in die NFL in diesem Herbst habe ich Zeit damit verbracht, die Mission meiner Wohltätigkeitsorganisation zu entwickeln", schreibt er dankbar auf GoFundMe.

Anzeige

Instagram / chinkaliftattoos Damar Hamlins neues Tattoo

Anzeige

Getty Images Damar Hamlin, August 2023

Anzeige

Getty Images Damar Hamlin, Football-Spieler

Anzeige

Wie findet ihr Damars Tätowierung zur Erinnerung an seinen Schicksalsschlag? Sehr schön! Etwas makaber. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de