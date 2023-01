Überraschung: Viviane Geppert wird bald zum ersten Mal Mama

Süße Neuigkeiten von Viviane Geppert (31). Das Model hat ihren Partner im Juli des vergangenen Jahres in Italien geheiratet. Daraufhin wurde die Moderatorin immer wieder gefragt, ob und wann sie denn ein Baby bekommen wolle. Für Viviane war das ein totales No-Go. Nun wird die Blondine diese Fragen wohl erstmal nicht mehr gestellt bekommen, denn: Die 31-Jährige erwartet jetzt wirklich ihr erstes Kind.

Auf Instagram teilt das Model jetzt die süßen Neuigkeiten. "Ich denke, es ist an der Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen. Von 2023 bis in die Unendlichkeit", schreibt die Beauty zu einem atemberaubenden Bild, auf dem sie ihren kleinen Babybauch in einem orangefarbenen Badeanzug vor einer traumhaften Meereskulisse präsentiert. Liebevoll legt sie dabei ihre Hände auf die wachsende Babykugel.

Im Kommentarbereich gratulieren bereits viele Stars zum Mutterglück. "Herzlichen Glückwunsch", schreiben zum Beispiel das Model Rebecca Mir (31) und der Moderator Kai Pflaume (55). "Wie wunderbar, wenn die Liebe siegt", kommentierte Nikeata Thompson (42). Auch die Fans sind aus dem Häuschen: "Wie schööööönnn. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Schwangerschaft", schrieb eine Followerin entzückt.

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert, Dezember 2022

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert, Moderatorin

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert, Moderatorin

