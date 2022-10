Nach Hochzeit: Viviane Geppert ist genervt von Babyfragen

Viviane Geppert (31) hat die Nase voll! Eigentlich schwelgt die Moderatorin gerade im ultimativen Glück. Im Juli haben sie und ihr Partner den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Sie haben sich bei einer traumhaften Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Nun sind viele Fans neugierig: Ist auch schon das erste Baby in Planung? Doch Viviane kann diese Frage nicht mehr hören!

"Diese Frage, ob es Nachwuchs gibt... Ich finde, das überschreitet eine totale Grenze, weil ich finde, es geht niemanden etwas an", erzählte die 31-Jährige im Interview mit Bunte. Sie frage schließlich auch niemanden, wie es in seinem Sexleben laufe. "Frauen werden damit immer konfrontiert, aber ich finde, es ist eine wahnsinnig private Frage, deswegen würde ich mal sagen: 'Du, es läuft alles super, aber mehr muss ich dazu nicht sagen'", stellte Viviane klar.

Dennoch ließ sich Viviane ein paar Details über ihr Eheleben entlocken. "Es fühlt sich super an, verheiratet zu sein. Also man denkt ja immer, man hat davor schon eine tolle Beziehung und was soll sich da groß verändern mit der Unterschrift und dem Ring am Finger? Aber es fühlt sich schon anders an", schwärmte das "taff"-Gesicht. Man grinse sich an und freue sich. Außerdem sei es noch mal etwas anderes 'mein Mann' zu sagen. "Das fühlt sich alles ein bisschen enger an. Das ist ein tolles Gefühl", fasste die gebürtige Wiesbadenerin zusammen.

Viviane Geppert mit ihrem Verlobten

Viviane Geppert, Moderatorin

Viviane Geppert im November 2019 in Baden-Baden

