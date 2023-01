Dschungelcamp: Jana Pallaske und Verenas Zoff geht weiter!

Jana Pallaske (43) und Verena Kerths (41) Zoff den Streit längst nicht beiseitegelegt! Bereits am dritten Tag gerieten die Schauspielerin und die Moderatorin im Dschungelcamp aneinander. Grund war zunächst die Essensverteilung, doch dann gingen die beiden Frauen aufeinander los und lieferten sich heftige Vorwürfe. Während sich die anderen Bewohner zunächst noch raushielten, sieht es in der neuen Folge anders aus. Jana bekam jetzt Rückendeckung!

"Ich will mir nicht mehr nichts Veganes erschleichen", gab Verena letztlich bekannt. Prompt schoss die 43-Jährige zurück: "Ich bekomme von ihr nur Hass und ich versuche die ganze Zeit offen zu sein." Cecilia Asoro sieht das genau so und ist eindeutig auf Janas Seite. Auch Luigi Birofio scheint seine Wahl getroffen zu haben. "Zaubergirl hat das gesagt, was viele sich nicht trauen zu sagen", schlussfolgerte der Reality-TV-Star.

Auch Papis Loveday (46) scheint von der Diskussion ziemlich genervt zu sein und ergreift das Wort: "Nicht streiten wegen Essen. Bitte! Kinder sterben in Afrika wegen Essen und ihr streitet hier wegen Essen. Meine Güte! Das ist lächerlich!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Verena Kerth im Dschungelcamp

RTL Cecilia Asoro, Jana Pallaske und Luigi Birofio am Lagerfeuer

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

