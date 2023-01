"Freue mich": Menderes unterschreibt Vertrag bei Musiklabel

Endlich kann er seinen Traum leben! Bereits 2002, in der ersten Staffel von DSDS, hatte Menderes (38) sich auf die Bühne vor Dieter Bohlen (68) gewagt – und hat es nicht in den Recall geschafft. Das war für den Dschungelcamp-Gewinner jedoch kein Grund aufzugeben. Zwölf weitere Male wollte er bei "Deutschland sucht den Superstar" seinen Traum vom Musiker verwirklich, doch er scheiterte. Durch andere Formate wie Promi Big Brother erreichte der 38-Jährige immer mehr an Bekanntheit. Und jetzt hat er es endlich geschafft – Menderes hat einen Vertrag bei einem Musiklabel unterschrieben.

Auf seinem Instagram-Kanal teilte Menderes jetzt durch einen Beitrag mit, dass er bei dem Musiklabel Telamo einen Vertrag unterschrieben hat. "Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit", kommentierte er den Post mit zwei freudigen Emojis. Und seine Fans können sich freuen – sein erster Schlager-Song lässt nicht allzu lange auf dich warten. Am 20. Januar soll sein Lied "Er liebt dich nicht" erscheinen und als Teaser für sein Debüt-Album dienen.

Und nicht nur in seinem privaten Musik-Business scheint es momentan zu laufen. Zu der letzten Staffel DSDS schaute Menderes noch einmal bei Dieter, Katja Krasavice (26) und Co. vorbei. "Alles Gute zum 20. Jubiläum DSDS – ich freue mich, hier zu sein", freute er sich.

