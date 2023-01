Jubiläumsstaffel: DSDS-Legende Menderes Bagci ist zurück!

Über diesen Auftritt haben sich die DSDS-Zuschauer sicherlich total gefreut! Am Samstagabend startete endlich die erste Folge der finalen Staffel der beliebten TV-Show. Dieses Mal begeben sich Dieter Bohlen (68), Katja Krasavice (26), Pietro Lombardi (30) und Leony auf die Suche nach Deutschlands größtem Gesangstalent. Einer darf in der Jubiläumsstaffel natürlich auch nicht fehlen: Menderes (38) feierte in der Auftaktfolge nun sein Comeback!

Schon seit 2002 versucht der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer Jahr für Jahr sein Glück in der Castingshow. Doch wirklich weit kam er nie. Natürlich ließ es sich Menderes nicht entgehen, auch in der Jubiläumsstaffel bei Dieter Bohlen und Co. wieder vorbeizuschauen. "Alles Gute zum 20. Jubiläum DSDS – ich freue mich, hier zu sein!", schwärmte er, nachdem er ein kurzes Geburtstagsständchen zum Besten gegeben hatte. Den Juroren scheint der 38-Jährige ebenfalls gefehlt zu haben. "Wir haben dich vermisst", gab Pie ganz ehrlich zu.

Menderes wurde nach seinem Auftritt auch eine ganz besondere Ehre zuteil. Er durfte nicht nur hinterm Jurypult Platz nehmen, er ergatterte sogar Dieters Handynummer. Der Pop-Titan schien sich über das Wiedersehen jedenfalls sehr gefreut zu haben. "Wir hätten ihn einfach mal gewinnen lassen sollen, dann wäre er, glaube ich, glücklich gewesen. So kommt er immer wieder", scherzte Dieter nach seinem Auftritt.

Getty Images Menderes bei "Deutschland sucht den Superstar" in Eltville 2016

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, April 2019

ActionPress Menderes im Mai 2022 auf Mallorca

