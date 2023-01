Hot or not? Chiara Ferragni posiert in durchsichtigem Dress!

Chiara Ferragni (35) lässt mal wieder tief blicken! Die italienische Influencerin dürfte für den ein oder anderen Fan eine Fashion-Inspiration sein. Auf Social Media posiert sie in den verschiedensten Outfits – und entscheidet sich auch gerne mal für etwas weniger Stoff. So sah man sie bereits in einer Jeans mit Cut-Outs am Po oder oben ohne. Hier zeigt Chiara in einem Hauch von Spitze, was sie hat!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie mehrere Schnappschüsse von ihrem Outfit, das wenig Spielraum für Interpretation lässt. Chiara trägt ein blaues Spitzendress, welches komplett durchsichtig ist. Darunter bedeckt eine schwarze Unterhose intime Stellen und ihre Nippel sind abgeklebt. Das blaue Make-up macht den Look komplett. Ihrem Mann Fedez (33), der mit ihr posiert, scheint es zu gefallen. Die Fans sind sich bei dem Look aber offenbar nicht einig.

"Nette Dessous, aber du hast das Kleid vergessen" oder: "Hässliches Kleid, was man nicht alles für Aufmerksamkeit tut", lauteten nur zwei der zahlreichen kritischen Kommentare. Andere User sahen Chiaras Outfit-Entscheidung eher locker und scherzten in den Kommentaren. "Ich will dein Immunsystem haben. Wie kannst du dich im Januar so anziehen und nicht erkältet sein", schrieb ein anderer Nutzer.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni im Juli 2022

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und Fedez, Januar 2023

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

