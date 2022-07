Hot oder Flop? Chiara Ferragni posiert mit Po-freier Jeans

Trägt Chiara Ferragni (35) hier etwa bereits den nächsten Modetrend? Seit einigen Jahren ist die gebürtige Italienerin bereits als Fashion-Influencerin groß im Geschäft. So lässt sie ihre Fans nicht nur an ihren Alltag als zweifache Mama teilhaben, sondern zeigt ihnen auch regelmäßig die neusten Trends aus der Modewelt. Doch gehört dieses Kleidungsstück dazu? Im Netz posierte Chiara nun in einer Jeans mit besonders außergewöhnlichen Cut-outs.

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige einen Clip, in welchem sie die neueste Kreation der Designermarke Mugler präsentierte: Eine Jeans mit großzügigen Aussparungen. Nicht nur an den Hosenbeinen wird die Jeans von Cut-outs geziert – auch am Po wurde bewusst mit dem Stoff gespart. Lediglich in der Form eines Tangas sitzt die Hose über dem Gesäß der Netz-Bekanntheit. Wird das etwa der nächste Modetrend?

Chiaras Fans sind sich einig: Die Jeans ist ein Flop! "Komm schon Chia, das ist so hässlich" und "Schrecklich... sie ist wunderschön... aber die Jeans ist schrecklich" ist unter anderem unter dem Beitrag der Influencerin zu lesen. Die Fashionbloggerin scheint sich jedenfalls in ihrer Jeans wohlzufühlen...

