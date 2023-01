Neue Royal-Enthüllungen? Mike Tindall interviewt seine Zara!

Tun es Zara (41) und Mike Tindall (44) etwa Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) gleich? Der Enkel von Queen Elizabeth (✝96) und seine Ehefrau hatten in den vergangenen Monaten für eine Menge Wirbel gesorgt. Sowohl in ihrer Netflix-Doku als auch in den Memoiren des Prinzen kamen so manch skandalöse Details über das britische Königshaus ans Licht. Müssen die Royals jetzt auch noch vor Zara und ihrem Liebsten zittern? Mike interviewte die Enkelin der Queen nun für seine neue YouTube-Serie.

Vor wenigen Tagen wurde die neue Show mit einem Teaser auf YouTube angekündigt. In dem Video ist zu sehen, wie der einstige Teilnehmer des britischen Dschungelcamps seine Frau mit den Worten "Hallo meine Liebe" begrüßt. Auch gibt es einen ersten Einblick in die Gesprächsthemen – und diese sind alles andere als intim. So plaudert das Paar vor allem über den Reitsport, insbesondere Pferderennen. Ein neuer Skandal kommt auf die britischen Royals durch die beiden also nicht zu.

Doch in der Vergangenheit hatten auch die Springreiterin und ihr Gatte so manch privates Detail ausgeplaudert. In einem Interview mit OK! hatte der 44-Jährige vor wenigen Monaten von seinem Kennenlernen mit Zara berichtet. Bei ihrem ersten Date seien die beiden ziemlich betrunken gewesen.

Getty Images Zara und Mike Tindall, 2019

Getty Images Mike und Zara Tindall, Januar 2017

Getty Images Zara und Mike Tindall im Januar 2020 in Australien

