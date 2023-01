Sarah Harrison fasziniert: Tochter Kyla wird so schnell groß

Die Zeit verfliegt für Sarah Harrison (31) viel zu schnell! Vor fünf Jahren hatten die Influencerin und ihr Gatte Dominic (31) ihr erstes Kind, Töchterchen Mia (5), auf der Welt begrüßen dürfen. Vor zweieinhalb Jahren durfte sich Mia dann über ein Geschwisterchen freuen – die kleine Kyla (2) machte aus der drei- eine vierköpfige Familie. Weil Kyla so schnell groß wird, wurde Sarah jetzt ganz sentimental!

Auf Instagram teilte die Dubai-Auswanderin nun einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Jüngste auf dem Rücken trägt. Dazu schrieb sie: "Meine Struppelliese. 2,5 Jahre ist sie jetzt schon und Tag für Tag spricht sie besser und lernt alles gerade so schnell. Bin so fasziniert, wie schnell meine Babys groß werden." Die Fans der Blondine fühlen offenbar mit Sarah mit. Ein User schrieb: "So bildhübsche Kinder, auf die könnt ihr sehr stolz sein", während ein anderer kommentierte: "Oh man, wie schnell die Zeit vergeht."

Die Familie geht der YouTuberin über alles. Obwohl Sarah mit ihrem Mann und dem Nachwuchs seit einigen Jahren in Dubai lebt, statten Sarahs Eltern den vieren regelmäßig Besuch ab. Vor wenigen Tagen postete die gebürtige Münchnerin ein Foto auf Instagram, auf dem die ganze Familie zusammen ist. Das kommentierte sie unter anderem mit Hashtags wie "familygoals" und "thankful".

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihrer Familie an Heiligabend 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Die Harrisons zusammen mit Sarahs Eltern

