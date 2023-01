Beliebt: Mausert sich Gigi Birofio zum Dschungelcamp-Sieger?

Gigi Birofio kommt im Dschungelcamp gut an! Der Realitystar bringt einen witzigen Spruch nach dem anderen und begeistert mit seinen lustigen Aktionen die Fans. "Bitte lasst Gigi möglichst lange im Dschungel. Absolute Lachergarantie", schwärmte beispielsweise ein User auf Twitter. Wegen seines polarisierenden Charakters bekommt er auch die meiste Sendezeit – kann der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat es deshalb vielleicht sogar an Lucas Cordalis (55) und Co. vorbei zum Dschungelkönig schaffen?

