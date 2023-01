Niedlich: Daniela Katzenberger kümmert sich um Jennys Sohn

So süß kümmert sie sich um ihren Neffen. Daniela Katzenbergers (36) Schwester Jennifer Frankhauser (30) hat im vergangenen Jahr mit ihrem Freund Steffen König ihren kleinen Sohn Damian bekommen. Am Sonntag stand wohl auf dem Plan, ihre Schwester Daniel auf Mallorca zu besuchen. Da sie in ihrer kleinen Familie noch einen Hund haben, mussten Steffen und Jennifer den langen Weg mit der Fähre nehmen. Am Montag zeigt sich Tante Daniela dann aber ganz stolz mit ihrem Neffen.

In der Instagram-Story von Iris Klein (55), der Mama von Daniela und Jennifer, zeigte sie ihre ältere Tochter mit dem kleinen Damian. In einem lila farbigen Jogginganzug schaukelte sie das Baby hin und her und konnte es so offensichtlich beruhigen. Aber auch Danielas Tochter Sophia kann offensichtlich nicht die Finger von dem süßen Fratz lassen. In der Instagram-Story von Jenny sieht man sie, wie sie ihren Cousin ganz vernarrt anlächelt.

Das scheint nach einem harmonischen Familienleben zu klingen. Es bleibt spannend, wie lange die Einigkeit zwischen den Schwestern Daniela und Jenny herrscht. Die beiden hatten sich schon mehrfach zerstritten, zuletzt im April 2022. Jetzt haben sie sich vorerst wohl erst einmal wieder vertragen.

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger mit ihrem Neffen Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger

Instagram / jenny_frankhauser Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser im Sommer 2021

