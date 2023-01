Tim Lobinger will trotz Krebs sportlich weiter durchstarten!

Tim Lobinger (50) geht trotz allem seiner Leidenschaft nach. Der einstige Profisportler war bereits 2017 an Krebs erkrankt. Vor vier Jahren bestätigten die Ärzte ihm, dass er krebsfrei sei. Doch Anfang des vergangenen Jahres erhielt er die Schocknachricht: Die Krankheit kam zurück. Der einstige Stabhochspringer kämpft mittlerweile so lange, dass er denkt, eine Heilung werde es nicht geben. Doch der einstige Let's Dance Teilnehmer will kein Trübsal blasen. Tim will sich weiter körperlich betätigen.

Der 50-Jährige postet in seiner Instagram-Story ein Video, in dem man sieht, wie er sich mit dem Fitness-Coach Martin Dorn bei strahlendem Sonnenschein ein Treppenrennen liefert. "Ziel für den Frühling: Erneut kleine Battles mit Martin Dorn", schreibt er dazu. Offenbar kann Tim noch mit seinem Freund mithalten.

Im Interview mit Bild erklärte der Vater eines Sohnes vor einigen Wochen: "Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv." Er sprach über seine tragische Situation: "Das ist kein wirkliches Leben. Das lebenswerte Leben findet draußen statt." Doch nichtsdestotrotz wolle er nicht aufgeben.

Getty Images Tim Lobinger bei den World Athletics Championships im Jahr 2005

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, einstiger Profisportler

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, einstiger Profisportler

