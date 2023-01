Anna Heiser besorgt: Ihre Tochter Alina leidet unter Koliken

Anna Heiser (32) macht sich im Moment Sorgen um ihren Nachwuchs. Im vergangenen November hatte die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin ihre Fans mit der süßen Nachricht überrascht, dass ihr zweites Kind auf der Welt ist. Gemeinsam mit ihrem Partner Gerald durfte sie sich über eine Tochter freuen, der sie den Namen Alina Marikka Heiser gaben. Seitdem teilt die gebürtige Polin auch immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nun verriet Anna, dass ihre Tochter momentan unter Koliken leidet.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 32-Jährige jetzt mit unerfreulichen Nachrichten bei ihren Fans. Nachdem Anna ein kleines Update über ihren Tagesplan gegeben hatte, teilte sie ein kurzes Video, unter dem sie schrieb: "Leon schläft in unserem Bett, weil sein Bett gerade zusammengebaut wird. Alina schaukelt und ich kann hoffentlich etwas erledigen." Doch daraus wurde offenbar nicht viel, denn in ihrer nächsten Story lag die Kleine auf Mamas Brust. "Okay, falsch gedacht. Alina hat Koliken", kommentierte die Mama die Situation kurz. Augenscheinlich nahm die ganze Sache Anna auch ziemlich mit, denn sie verzog anschließend nachdenklich den Mund.

Erst vor wenigen Tagen hatte die brünette Beauty ernstere Töne auf ihrem Profil angeschlagen. So hatte sie ganz offen darüber gesprochen, dass sie nach ihrer zweiten Geburt sehr viel Hass im Netz abbekommen habe. Grund hierfür sei ihr Kaiserschnitt gewesen. "Die Geburt sollte zu keinem heimlichen Wettbewerb unter Müttern werden", rechtfertigte sie sich.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihren Kindern

Instagram / anna_m._heiser Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser im September 2022

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Dezember 2022

