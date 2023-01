Hate nach zweitem Kaiserschnitt: Anna Heiser wehrt sich!

Anna Heiser (32) lässt sich die Kritik nicht gefallen! Gemeinsam mit ihrer Bauer sucht Frau-Liebe Gerald Heiser hat die Influencerin im November Baby Nummer zwei bekommen: Ihr Sohn Leon ist jetzt großer Bruder von ihrer Tochter Alina! Beide Kinder musste die Mutter via Kaiserschnitt zur Welt bringen. Doch dafür wird ihr vonseiten ihrer Mama-Community im Netz nur wenig Verständnis entgegengebracht. Im Gegenteil: Anna wird für ihre operativen Geburten kritisiert!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige jetzt ein ehrliches Foto: Hier sieht man Anna mit ihren beiden Kindern – sie zeigt ihren After-Baby-Body inklusive ihrer Kaiserschnittnarbe. "Die schönste Narbe an meinem Körper. Es hat sich gelohnt", schwärmte sie darunter. Doch die TV-Bekanntheit schlug auch ernste Töne an: "Als Mama, die ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, werde ich immer wieder mit jeglichen Meinungen zu diesem Thema konfrontiert – meistens ungefragt." So habe sie sich schon Bemerkungen wie "Das war doch keine richtige Geburt!" oder "Du wirst schlechte Bindung zu deinen Kindern haben" anhören müssen.

Den Hatern will Anna jetzt sagen: "Nein, ich bin nicht froh darüber, keine Naturgeburt gehabt zu haben – ich habe es mir sehr gewünscht. Aber auch wenn es paradox klingt, bin ich sehr froh darüber, Kaiserschnitt gehabt zu haben, da dank dieses operativen Eingriffs unsere Kinder gesund auf die Welt kommen konnten." Abschließend betonte sie: "Die Geburt sollte zu keinem heimlichen Wettbewerb unter Müttern werden." Es gehe ja nicht darum, wer es schlimmer oder einfacher hatte und wessen Schmerzen stärker oder leichter waren. "Es geht darum, dass wir unsere Kinder lieben, und nur das zählt!"

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina Marikka

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Dezember 2022

