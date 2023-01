Annemarie Eilfeld hat sich Mamasein schwieriger vorgestellt

Annemarie Eilfeld (32) geht ihre neue Rolle als Mama wohl locker von der Hand! Ende August ging ein sehnlicher Wunsch der einstigen DSDS-Kandidatin in Erfüllung: Sie wurde trotz einer Hormonstörung zum ersten Mal Mama und durfte mit ihrem Partner Tim Sandt Sohnemann Elian auf der Welt begrüßen. Der Kleine ist der ganze Stolz der Sängerin. Nun schwärmte Annemarie gegenüber Promiflash von ihrem Leben als Mama und verriet: Das Muttersein fällt ihr überraschend leicht!

Im Gespräch mit Promiflash plauderte die 32-Jährige über ihre Mutterschaft: "Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt an den ein oder anderen Stellen." Generell falle es ihr leicht, sich neuen Situationen schnell anzupassen. Das spiele ihr auch jetzt in die Karten: "Ich erkenne relativ schnell: ‘Okay, ich komme an der Stelle nicht weiter. Da muss ich was verändern.’ Und das ist auch völlig in Ordnung", erzählte Annemarie. Sie bekomme jetzt mit Elian sogar mehr Schlaf als in der Schwangerschaft.

Doch nicht alles laufe immer nach Plan. "Auf der anderen Seite gibt es auch Sachen, wo ich dachte, das kriege ich unter einen Hut – aber geht nicht", räumte die Musikerin ein. Aber auch das sei völlig okay. "Am Ende des Tages ist wichtig, dass Elian glücklich ist, dass es ihm gut geht. Dass wir als Familie zusammenhalten, dass wir gut funktionieren", betonte Annemarie.

Anzeige

ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld im Oktober 2021 in München

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit Söhnchen Elian

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de