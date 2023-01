Eleganter Look: Prinzessin Kate stilsicher bei Solo-Event

Prinzessin Kate (41) beweist mal wieder Eleganz. Seit einigen Tagen herrscht im britischen Palast Aufruhr, weil Prinz Harry (38) seine Memoiren veröffentlicht hat. Die Königsfamilie hält sich derweil zurück und geht weiterhin ihrem Alltag nach. So auch die Prinzessin von Wales. Sie besuchte jetzt den ersten Termin des Jahres allein – und dabei erschien Kate in einem farbenfrohen, aber vor allem eleganten Look.

Kate stattete der Foxcubs Nursery, einer Kindertagesstätte im englischen Luton, einen Besuch ab. Dafür wählte sie ein Outfit, das gleichermaßen alltagstauglich und elegant war: Zu einem knielangen roten Strickkleid mit Rollkragen kombinierte sie einen hellbraunen Mantel und einen dunklen Gürtel. Der Mantel besteht aus Kamelfell – ein ganz besonderes Kleidungsstück, das der bekannte Designer Massimo Dutti entworfen hat. Beim Besuch in der Krippe nahm Kate sich aber nicht nur Zeit für die Erzieher, sondern alberte auch mit den Kindern herum. Sie setzte sich sogar mit ihnen an einen Tisch und bastelte bunte Masken.

Die Arbeit in der Kinderbetreuung soll für Kate besonders wichtig sein. Sie setzt sich bereits seit einiger Zeit für diese Einrichtungen ein und gründete 2021 das königliche Stiftungszentrum für die frühe Kindheit. Diese möchte unter anderem das Bewusstsein dafür fördern, dass die ersten Jahre der Kindheit für die Entwicklung von großer Bedeutung sind.

Getty Images Prinzessin Kate beim Besuch einer Kindertagesstätte im Januar 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in der Foxcubs Nursery, 2023

Getty Images Prinzessin Kate in Luton, England

