Prinzessin Kate lassen Prinz Harrys skandalöse Memoiren kalt

Prinzessin Kate (41) lässt sich nicht ablenken. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Prinz Harry (38) seine Memoiren, in denen er kontroverse Details über die britische Königsfamilie auspackt. Auch Prinz Williams (40) Frau bekam davon einiges ab – so wird sie in dem Buch als äußerst kalt und zickig porträtiert. Doch Harrys Schwägerin scheint das offenbar nichts anzuhaben: Kate startet nun sogar eine Kampagne für Kinder, anstatt auf Harrys Vorwürfe zu reagieren.

Wie Daily Mirror berichtete, soll die dreifache Mutter sich nicht einmal die Zeit genommen haben, um einen Blick in das Buch zu werfen. Eine Quelle plauderte aus, dass Williams Gattin vollkommen in ihre Arbeit vertieft sei und sie sich gar nicht erst mit den Memoiren auseinandergesetzt habe. Stattdessen fokussiere sie sich auf ihr jüngstes Projekt: Die Britin startete jetzt eine Kampagne, welche die Zukunft zahlreicher Kinder verändern soll. Das von Kate angestrebte Programm soll sich vor allem positiv auf die ersten Lebensjahre von Kindern auswirken.

Während Kate nach wie vor über Harrys Buch schweigt, verhält sich ihr Onkel Gary Goldsmith anders. Er hatte kritisiert, dass der Prinz das Drama um Prinzessin Charlottes (7) Brautjungfernkleid bei seiner und Herzogin Meghans (41) Hochzeit thematisiere. "Wie kann er etwas, das mit dem Selbstvertrauen eines jungen Kindes zusammenhängt, veröffentlichen?", hatte er sich aufgeregt.

