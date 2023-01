Hat sich Coupleontour-Nessi das Mamasein so vorgestellt?

Hat sie sich das so vorgestellt? Das Coupleontour-Paar Nessi und Ina teilen ihr gesamtes Leben auf den Social-Media-Kanälen. So nahmen sie ihre Community auch bei der Schwangerschaft mit und hielten ihre Fans mit den Entwicklungsschritten auf dem Laufenden, nachdem Ina einen starken Schlaganfall erlitten hat. Die Erziehung ihrer Tochter Olivia liegt dabei auch zum großen Teil bei Nessi. Jetzt äußerte sie sich, ob das Mutter-Dasein so ist, wie sie es sich vorgestellt hat.

"Also abgesehen von der aktuellen Situation – habe ich es mir schon so vorgestellt...also es ist schon schön!", äußerte sich Nessi zu einer Frage auf Instagram, die ein Follower ihr stellte. Sie dachte auch, dass die Nächte schlafloser werden würden. Die Neu-Mama sei aber froh, dass Liv so ein entspanntes Baby sei. "Wäre Ina gesund, wäre alles perfekt. Aber da kommen wir ja wieder hin", führte sie ihre Antwort noch weiter aus. Bisher hat Ina nämlich schon riesige Fortschritte in ihrer Gesundheit gemacht.

Um ihr Glück noch weiter zu upgraden, hat das Paar Anfang des Jahres verkündet, dass sie sich gemeinsam ein Haus gekauft haben. Bereits im vergangenen Jahr im Mai haben sie wohl den Kreditvertrag unterschrieben. Durch die Komplikationen werden sie es noch umrüsten müssen, sodass es für Ina barrierefrei ist.

Instagram / nessiontourx Nessiontour mit ihrer Tochter Olivia

Instagram / nessiontourx Nessi und Ina von Coupleontour

Instagram / coupleontour Coupleontour- Ina und Nessi freuen sich über ihren Hauskauf

