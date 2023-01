Nächste Bachelorette? Nele Wüstenberg ist nicht abgeneigt

Nele Wüstenberg (29) kennt man bereits aus so einigen TV-Formaten. Zunächst hatte sie ihr Glück in der Kuppelshow First Dates Hotel versucht. Doch ihr dortiger Flirt hatte sich leider als Reinfall entpuppt. Daraufhin suchte sie im vergangenen Jahr bei Der Bachelor ihre große Liebe – doch vergeblich. Nun gibt es das Gerücht, dass die Blondine möglicherweise die nächste Bachelorette sei. Promiflash fragte nach: Nele wäre nicht abgeneigt, in die Rolle der nächsten Bachelorette zu schlüpfen!

"Ich könnte es mir grundsätzlich vorstellen, habe aber auch genauso viel Respekt vor diesem Abenteuer", gab die Reality-TV-Darstellerin gegenüber Promiflash bei der Veranstaltung Mates Date zu. "Ich weiß mittlerweile, was es für eine krasse Aufgabe wäre", sagte sie außerdem über eine Teilnahme bei Die Bachelorette.

Die Beauty verriet zudem, an welchem Format sie außerdem gerne teilnehmen würde. "Bei Let's Dance hätte ich Lust, mal mitzumachen", erklärte Nele. Andere Sendungen haben es ihr dagegen nicht sonderlich angetan. Insbesondere vom Trash-TV sei sie kein großer Fan.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit Jana-Maria Herz, Nele Wüstenberg und Anna Rossow

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg beim Einzeldate in der achten Bachelor-Folge

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg, einstige Bachelor-Kandidatin

