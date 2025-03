Ex-Bachelor-Kandidatin Nele Wüstenberg wird erstmals Mama

Nele Wüstenberg (31) hat süße Neuigkeiten für ihre Fans: Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Chris Curtis erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Das verkündet sie stolz in einem Instagram-Post. "Wir haben ein kleines Geheimnis für uns behalten. Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, Kleines", schreibt die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Dazu gibt es Bilder, die zeigen, dass Nele wohl schon länger schwanger ist: Auf den Aufnahmen posieren sie und Chris eng umschlungen am Strand – unter ihrem engen weißen Kleid ist das Babybäuchlein schon gut zu erkennen. Auch erste Ultraschallaufnahmen bekommen die Fans auf einer Collage zu Gesicht. Genaue Details zum Babygeschlecht oder geplanten Geburtstermin verraten die werdenden Eltern aber noch nicht.

In den Kommentaren freuen sich Fans und TV-Kollegen gleichermaßen mit. Unter anderem gratuliert Michèle de Roos (31), die 2021 ein Jahr vor Nele Teilnehmerin beim Bachelor war: "Endlich, zu schön, um wahr zu sein. Ich könnte nicht glücklicher für euch sein. Diese Bilder strahlen so viel Liebe und Vorfreude aus, und ich kann es kaum erwarten, euch bald ganz fest zu drücken." Auch Influencer Johannes Haller (37) ist ganz angetan von dem Babyglück: "Ich kann es kaum erwarten! Freue mich so, so sehr für euch!" Vielleicht ein wenig überraschend richtet sogar Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (33) seine Gratulation aus. In der Bachelor-Staffel 2022 buhlte Nele um sein Herz. "Wow! Gratulation", freut er sich.

Durch ihre Teilnahme in der Kuppelshow wurde Nele 2022 bekannt. Zwischen ihr und Dominik schien es auch ganz gut zu laufen. Die heute 31-Jährige hatte sich damals schwer in den Influencer verguckt. Doch unmittelbar vor dem Finale schickte er sie dann doch nach Hause. Gegenüber Promiflash erklärte Nele zu dem Zeitpunkt, dass ihr Ausscheiden sie stark getroffen habe: "Ich war geschockt, da ich damit nicht gerechnet hätte. Enttäuscht war ich schon, da er mir ein anderes Gefühl vermittelt hatte." Auch wenn es mit Dominik nicht klappen wollte, fand die Hamburgerin offenbar in ihrem Chris den Richtigen. Wie lange die beiden sich tatsächlich schon daten, ist nicht bekannt, aber die ersten Spekulationen um eine neue Liebe kamen im November 2023 auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg und Chris Curtis, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg, einstige Bachelor-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige