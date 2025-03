Es ist ein...: Nele Wüstenberg verrät das Babygeschlecht

Vor rund zwei Wochen verkündeten Nele Wüstenberg (31) und ihr Partner Chris Curtis stolz, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun enthüllt das Paar auch schon das Geschlecht ihres Babys. Auf Instagram teilen die Influencer ein Video, in dem sie Konfetti in die Luft steigen lassen. Die rosafarbenen Papierfetzen verraten: Nele und Chris bekommen ein Mädchen! Freudig fallen sich die Turteltauben in die Arme und feiern die baldige Ankunft ihrer Tochter.

Zu dem niedlichen Clip schreibt die ehemalige Bachelor-Bekanntheit: "Unser kleines Glück, unser größtes Wunder – geliebt von der ersten Sekunde an und für immer." In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von Influencer-Kollegen und Followern. Michèle de Roos (31) schreibt: "Oh, wie schön! Ich freue mich so so sehr für euch!" Auch Anna Rossow (36) hält mit ihrer Freude nicht hinter dem Berg: "Wow, wie toll!"

Seit wann sich Nele und Chris daten, ist nicht bekannt. Erste Spekulationen über eine Romanze kamen jedoch im November 2023 auf. Rund anderthalb Jahre später erwartet das Paar Nachwuchs. Die freudige Botschaft teilten sie mit Babybauchfotos am Strand mit. "Wir haben ein kleines Geheimnis für uns behalten. Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, Kleines", betitelten die beiden die Aufnahmen.

Instagram / nelipies Chris Curtis und Nele Wüstenberg im März 2025

