Erfolgreich im Job: Wie soll Nele Wüstenbergs Partner sein?

Was muss ein potenzieller Partner für Nele Wüstenberg (29) mitbringen? Die Hamburgerin suchte bei Der Bachelor vergeblich nach der großen Liebe. Beruflich läuft es hingegen mehr als erfreulich für die Blondine: Sie leitet ihr eigenes Unternehmen und ist damit sehr erfolgreich. Was noch fehlt, ist der Richtige an ihrer Seite – doch wonach sucht Nele genau? Promiflash verriet sie jetzt ein paar Qualitäten, die ihr Zukünftiger mitbringen sollte.

"Ich würde schon sagen, dass ich einen Partner an meiner Seite brauche, der auch zielstrebig ist", erzählte Nele auf dem zweiten Geburtstag ihrer Marke nelipies the brand im Gespräch mit Promiflash. Gerade als Unternehmerin habe sie spezielle Ansprüche an ihren Zukünftigen: "Ich brauche jemanden, der mich in dem Bereich auch unterstützen kann, der auch motiviert ist, der die gleichen Ziele hat im Endeffekt und schon Lust hat, da mehr draus zu machen."

Die Idee für ihre Marke sei ihr in den vergangenen Jahren gekommen, als sie viel Zeit gehabt habe, berichtete Nele. Als sie mit dem Hund unterwegs war und keine Hand frei hatte, habe ihr ihre Kaffeeleidenschaft immer wieder Probleme bereitet: "Mich hat das mit dem Thermobecher dann so genervt, dass ich mir was bestellen wollte. Es gab online aber nichts, deshalb habe ich gedacht: 'Gut, mache ich es alleine.'"

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg im Juli 2022

ActionPress Nele Wüstenberg im September 2022 auf der Berlin Fashion Week

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg, Influencerin

