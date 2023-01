Schwangerschafts-Talk: In welcher Woche ist Sarafina Wollny?

Sarafina Wollny (27) wird bald wieder Mutter! An Weihnachten verkündeten die Die Wollnys-Bekanntheit und ihr Mann Peter (30) mit einem süßen Beitrag im Netz, dass sie nach ihren Zwillingen Emory Maximilian (1) und Casey Maximilian (1) wieder Nachwuchs erwarten. Nach der Verkündung gab die Influencerin bereits preis, dass sie dieses Mal auf natürlichem Wege schwanger geworden ist – und nicht wie bei den Twins eine Kinderwunschklinik aufsuchen musste. Doch wie weit ist Sarafinas Schwangerschaft eigentlich schon fortgeschritten? Das verriet sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 27-Jährige nun im Rahmen eines Q&A's die Fragen ihrer Fans. Ein Follower wollte dabei von ihr wissen, in welcher Schwangerschaftswoche die Beauty aktuell sei. "12. Woche", plauderte Sarafina daraufhin aus. Offenbar hat sie das erste Trimester also schon bald erfolgreich hinter sich gebracht.

Vor wenigen Wochen hatte der Reality-TV-Star bereits verraten, wie er dieses Mal von seiner Schwangerschaft erfahren habe. "Ich bin wegen Schmerzen zur Frauenärztin und sie sagte dann: 'Da ist eine Zyste – und herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger'", hatte Sarafina Ende Dezember in ihrer Instagram-Story erzählt.

