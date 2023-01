Sechster Tag im Dschungel: Welcher Camper überzeugt derzeit?

Welcher Kandidat bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist momentan der heißeste Anwärter für die Krone? Vergangenen Freitag startete das Dschungelcamp in die 16. Staffel. Die Stars und Sternchen sorgen auch dieses Jahr wieder für Unterhaltung pur! TV-Casanova Gigi Birofio zeigt sich mit Furzeinlagen und absurdem Verhalten von seiner lustigen Seite – und konnte damit bisher bei den Zuschauern punkten! Ist der Realitystar immer noch euer Liebling?

Auch in der fünften Folgen gab es wieder ordentlich Lästereien im australischen Busch. Besonders Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57) scheinen sich gegen ihre Mitcamper zu verschwören. Ihr nächstes Opfer: die einstige Beauty & The Nerd-Gewinnerin Cecilia. Für Jana Pallaske (43) stand die erste Dschungelprüfung an. Die Schauspielerin musste entlang von zwei großen Ringen in 20 Metern Höhe Sterne einsammeln – und konnte ganze sechs davon ergattern! Kann sie damit auch bei den Fans punkten?

Der einstige Zuschauerliebling Lucas (55) kam endlich etwas aus sich raus. Der Mann von Daniela Katzenberger (36) offenbarte Cosimo (41) unter Tränen seine Gefühle über den Tod seines Vaters Costa (✝75). Er sei sehr überraschend verstorben, doch Lucas sei in den letzten Stunden bei ihm gewesen. Wer ist derzeit euer Favorit im Dschungelcamp? Stimmt in der Umfrage ab!

