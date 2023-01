Nächste Runde: Dschungel-Claudia und Verena in Lästerlaune!

Es knallt wieder mal ordentlich im Gebüsch! Im diesjährigen Dschungelcamp kristallisierte sich bereits sehr früh heraus: Die Fronten verhärten sich schnell! Vorne weg Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57) – die beiden Blondinen lassen sich super gerne über die anderen Camp-Bewohner aus. So auch in der aktuellen Folge – dieses Mal gingen Verena und Claudia auf Cecilia Asoro los!

Beim Vieraugengespräch ließen die beiden ihren Frust über die einstige Bachelor-Teilnehmerin raus – sie mische sich ungefragt überall ein. "Ich weiß nicht, was das soll. Sie hat überhaupt kein Recht, uns so dumm anzusprechen. Keine Ahnung, was die in ihrem Schädel hat", meckerte Verena genervt. Ihre Mitstreiterin konnte ihr dabei nur zustimmen. Doch die Freundin von Marc Terenzi (44) war noch nicht fertig: "Die pflaumt einen an – out of the blue, obwohl sie überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat und redet mit einem, als wenn man der letzte Depp wäre. So kann sie mit Gigi reden, mit ihrem Buddy, aber nicht mit uns, geht gar nicht."

Claudias Vermutung: Cecilia kommt nicht damit klar, dass es kaum etwas zu essen gäbe. Deswegen sei sie gereizt und mische sich in Gespräche ein. Zudem habe sie vor allem in Gigi einen Verbündeten gefunden. "Die sind wie Ben und Jerry, Tom und Jerry, Ketchup und Mayo, Biene Maja und Willi – die perfekte Symbiose. Passt super", wetterte Verena abschließend.

