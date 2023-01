Trocken trotz Regen? So sind die Tricks der Dschungel-Macher

Das sind die Tricks der Dschungel-Macher! Am Freitag startete die neue Staffel des allzeit beliebten Dschungelcamps. Neben Realitystars wie Cosimo Citiolo (41) und Cecilia Asoro, stellen sich unter anderem auch die Influencerin Jolina Mennen (30) und das Model Tessa Bergmeier (33) den teilweise ziemlich ekligen Dschungel-Prüfungen in Down Under. Auch an die australischen Wetterbedingungen müssen sich die Promis gewöhnen – dabei erhalten sie jedoch etwas Unterstützung von der Produktion!

Wie Bild berichtet, wird das Camp mit einer großen Plane vor Regenfällen geschützt, damit die Kameras und die Mitarbeiter des Senders nicht nass werden. Durch die große Plane bleibt auch das Lager der Stars trocken – außerdem müssen sie nicht befürchten, dass ihr Feuer vom Regen gelöscht wird. Auch in Sachen Brennholz wird den Kandidaten unter die Arme gegriffen: Dieses wird nämlich vorab von Mitarbeitern des Senders gehackt, getrocknet und dann für die Camper im Wald verteilt.

Schon in den ersten Tagen kam es im Dschungel zu einigen Zickereien und emotionalen Geständnissen. So fielen besonders Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57) mit ihren Lästereinheiten über Cecilia auf. Publikumsliebling Lucas Cordalis (55) kam an Tag sechs endlich etwas aus sich heraus. Lucas offenbarte am Lagerfeuer seine Gefühle über den Tod seines Vaters Costa Cordalis (✝75).

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

