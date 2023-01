Als Chefin: Jana Pallaske bringt Esoterik in den Dschungel

Und plötzlich wehte ein ganz anderer Wind... Das Dschungelcamp 2023 ist in vollem Gange – von Zoff bis ekligen Challenges war schon alles mit dabei. So legte sich GNTM-Bekanntheit Tessa Bergmeier (33) bereits am ersten Tag mit ihren Mitstreitern an. Aber auch die sonst so ausgeglichene Kandidatin Jana Pallaske (43) wurde gegenüber Verena Kerth (41) in der ersten Woche laut. Als Team-Chefin brachte die Schauspielerin aber Esoterik und Harmonie zurück!

An Tag sechs hatte die Fack ju Göhte-Darstellerin das Zepter in der Hand und erklärte Lucas Cordalis (55) und Co. nicht nur, was sie zu tun haben. Jana brachte allen etwas "Om" näher. Der Kochtopf wurde zu einer Klangschale umfunktioniert, Entspannungsübungen standen auf der Tagesordnung und das Wohlbefinden aller war das Wichtigste. "Es ist viel Klopfen, Energien aktivieren und dann spürt man in den Fingerspitzen, dass man gerade zwei Minuten seine Hände gegeneinander geballert hat", fasste die Influencerin Jolina Mennen (30) scherzhaft zusammen.

Auch Realitystar Gigi Birofio schien nicht viel damit anfangen zu können: "Ich habe das Gefühl, dass ich normal werde hier und alle anderen werden verrückt. Ich weiß nicht, was gerade passiert." Bachelor-Babe Cecilia Asoro nahm Janas spirituelle Rituale an, betonte schlussendlich jedoch: "Ich kann jetzt nicht die Pflanzen spüren, da bin ich ein anderer Typ. Aber mal in ihrer Welt zu leben, ist ganz interessant."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Jana Pallaske bei ihrer ersten Dschungelprüfung

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de