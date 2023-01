"Immer positiv": Kader Loth ist Fan von Dschungelcamp-Jana

Seit rund sechs Tagen kämpft Jana Pallaske (43) im Dschungelcamp um den Sieg! Die deutsche Schauspielerin bezog am Freitag gemeinsam mit Lucas Cordalis (55), Claudia Effenberg (57), Tessa Bergmeier (33) und Co. ihr Feldbett im australischen Busch. Mit ihrem Faible für Esoterik sowie ihren Atem- und Meditationsübungen kommt sie aber nicht bei allen anderen Campern gut an. Doch ein Herz konnte die Ex-Sommerhaus-Kandidatin gewinnen: Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin Kader Loth (50) ist schon jetzt ein großer Fan von Jana!

Während ihres Besuchs in der Talkshow "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" zog Kader jetzt ein erstes Dschungelcamp-Fazit – und dabei schwärmte sie in den höchsten Tönen von Jana. "Sie ist eine Bereicherung fürs Dschungelcamp. Sie ist kreativ und bringt die Leute auf andere Gedanken", betonte die Trash-Ikone. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin sei am Lagerfeuer zudem "immer positiv" und strahle "wie die Sonne".

Kader ist zwar ein großer Fan von Jana – doch bei den Zuschauern hat die Esoterik-Liebhaberin nicht die Nase vorn. In einer Promiflash-Umfrage hatte die Mehrheit der Leser für Gigi Birofio gestimmt: Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer ist also momentan der unangefochtene Favorit der Fans.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Jana Pallaske an Tag sechs im Dschungelcamp

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-TV-Ikone

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

