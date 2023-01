Wie schlägt sich Jana Pallaske in ihrer Dschungelprüfung?

Jana Pallaske (43) steht eine große Aufgabe bevor! Die Schauspielerin will es dieses Jahr wissen und möchte sich im Dschungelcamp beweisen. In der vergangenen Folge geriet die eher sonst so friedliche TV-Bekanntheit aus der Fassung: Der "Fack ju Göhte"-Star zoffte sich mit Claudia Effenberg (57) und Verena Kerth (41). Ob das etwa Konsequenzen mit sich zog? Schließlich wurde sie in die Dschungelprüfung gewählt. Wie viele Sterne konnte Jana ergattern?

Im Spiel "Fiesenrad" musste die 43-Jährige entlang von zwei großen Ringen in 20 Metern Höhe zwölf Sterne einsammeln, die sich in Boxen mit grünen Ameisen oder am Gerüst befanden. Die Ringe waren dabei die ganze Zeit in Bewegung. Hierfür hatte Jana insgesamt zehn Minuten Zeit und meisterte die Herausforderung mit Bravour! Fokussiert und ruhig kämpfte sie sich langsam, aber sicher zu den Sternen hervor und konnte am Ende sechs Sterne erspielen.

Während Jana in schwindelerregenden Höhen um so viele Punkte wie möglich rang, hatte sie auch Zeit für den ein oder anderen Plausch mit den Moderatoren und witzelte in Richtung Jan Köppen (39): "Du kannst dann nachher meinen Angstschweiß riechen." Doch die Sängerin hat bewiesen, dass sie ihre Ängste überwinden konnte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Jana Pallaske bei ihrer ersten Dschungelprüfung

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Jana Pallaske im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Jana Pallaske, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de