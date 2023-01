Lucas' time to shine? So lief seine erste Dschungelprüfung!

Wie hat Lucas Cordalis (55) seine erste Challenge gemeistert? Der Sänger ist Teil des diesjährigen Dschungelcamp-Casts. Im Vergleich zu den anderen prominenten Bewohnern hat der Mann von Daniela Katzenberger (36) bisher eher wenig Sendezeit zu verzeichnen. In der gestrigen Folge kam der Vater einer Tochter endlich zur Sprache und zog über Claudia Effenberg (57) her. Ausgerechnet mit der Designerin muss er in die Dschungelprüfung. Wie meisterte das Duo die Aufgabe?

Im Spiel "Die Schreck-Schrauben" musste sich Claudia als Erstes in einen verschlossenen und engen Tank legen, der in neun Minuten mit Wasser gefüllt wurde. In der Zwischenzeit musste Lucas in einer Box, die von allerlei Getier umgeben war, nach Ventilen suchen und diese öffnen. Dadurch wurden die Schleusen geöffnet, die die Sterne dann zu Claudia spülten. Die 57-Jährige musste diese einsammeln. Und das Ergebnis konnte sich eindeutig sehen lassen: Lucas und seine Partnerin erspielten neun Sterne und setzten damit in dieser Staffel einen Rekord.

Sichtlich erleichtert fielen sich die beiden nach ihrer Prüfung in die Arme. "Das Team wird stolz auf uns sein", freute sich Claudia. Moderatorin Sonja Zietlow (54) lobte die Blondine für ihre Leistung: "Ich finde es schon gruselig – du bist sehr ruhig geblieben. Kollege Jan Köppen (39) konnte ihr nur beipflichten: "Sehr gut von euch beiden."

