Tom Brady trägt Tasche aus Gisele Bündchens Werbekampagne!

Nimmt er noch Fashion-Rat von seiner Ex an? Nach zahlreichen Spekulationen und Insider-Informationen bestätigten Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) im Oktober 2022, dass sie sich scheiden lassen werden. Trotzdem soll das Noch-Ehepaar insbesondere für ihre gemeinsamen Kids zusammenhalten. Ihr angeblich gutes Verhältnis wird nun scheinbar auch von dem NFL-Star demonstriert: Tom trägt tatsächlich eine Tasche aus Giseles Werbekampagne!

Auf Bildern, die PageSix vorliegen, sieht man den Sportler in einem lässigen dunklen Outfit. Was dabei heraussticht: Tom trägt eine Tasche von Louis Vuitton, für die seine Ex Gisele zuletzt noch gemodelt hat! Dabei handelt es sich um die "LV x YK Keepall 55", die vor allem durch ihre Punkte auffällt. In dem Werbespot hat die Beauty lediglich eine Jeans an und bedeckt ihren nackten Oberkörper mit dem besagten Accessoire – hat sich der Footballer den Clip angesehen und Gefallen daran gefunden?

Auf ein Liebes-Comeback können die Fans der zwei aber wohl eher nicht hoffen. Denn in den vergangenen Wochen wurde Gisele öfter mit ihrem Trainer Joaquim Valente gesehen – und das nicht nur beim Sporteln. Sie genossen auch gemeinsam mit den Kindern der Laufstegschönheit ein Dinner. Ob da mehr läuft, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

