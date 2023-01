"Are You The One?" -Sasa bezeichnet Vanessa als "Schl*mpe"

Für Sasa ist es wohl vorbei. Bei Are You The One? sorgten der Berliner, Carina und Vanessa für jede Menge Aufmerksamkeit. Der Grund: Sasa konnte sich einfach nicht zwischen den beiden Frauen entscheiden und hielt sie beide hin. Nach langem Hin und Her hat er nun aber offenbar von Vanessa die Nase gestrichen voll: Sasa bezeichnete sie sogar als "Schl*mpe"!

Vanessa durfte gemeinsam mit anderen ausgewählten Kandidaten zu einer Strandparty. Dort knutschte die Hamburgerin intensiv mit Barkin, wovon der Erzieher Sasa in der Villa dann berichtete. Das passte dem Berliner so gar nicht in den Kram. "Mir ist, glaube ich, klar geworden, dass Vanessa ein Spiel spielt", erklärte der 23-Jährige und merkte an: "Ich glaube, da ging es schon heiß her. Vanessa wollte das so oder so die ganze Zeit schon […]. Sie ist eine Schl*mpe, sie soll machen, was sie will."

Schon davor hatte Vanessa dafür gesorgt, dass Sasa sich von ihr entfernt. So ist sie mit einem aufreizenden, durchsichtigen Unterwäsche-Set in der Villa herumgelaufen, da sie keine Bikinis mehr hatte. "Mich hat es gestört, dass man ihre Nippel gesehen hat", hatte er im Einzelinterview erklärt. Deshalb hatte er die Masseurin auch darum gebeten, sich etwas anderes anzuziehen. "Du hast so fett bei mir verschissen", hatte er ihr klargemacht.

