Darum kann "Are You The One"-Sasa sich nicht entscheiden

Jetzt erklärt er seinen Standpunkt. Bei Are You The One? bleibt es spannend – vor allem bei Frauenheld Sasa. Er bandelte in den vergangenen Folgen immer wieder mit Vanessa an, konnte aber gleichzeitig die Finger nicht von Carina lassen. Bis jetzt hat sich der Tätowierte noch auf keine der beiden Frauen festlegen können. Promiflash hat bei Sasa nachgefragt, wieso er sich nicht entscheiden kann.

"Ich bin zu AYTO gegangen in der Hoffnung, wirklich eine Frau zu finden, die mich komplett überzeugt, mit der ich meine Zukunft planen kann", verriet Sasa seine Gedanken gegenüber Promiflash zu der aktuellen Situation. Er wolle aber auch eine Frau haben, bei der er sich sicher sein könne, dass es mit ihr nicht zu eintönig werden würde. "Zu dem jetzigen Zeitpunkt hab ich bei beiden Frauen immer nur eine der beiden Sachen gesehen", versuchte er sich zu erklären. Also wäre wohl eine Mischung zwischen Carina und Vanessa perfekt.

In der vergangenen Folge hat Vanessa sich am Pool anstatt eines Bikinis ziemlich transparente Unterwäsche angezogen. Sasa war davon nicht wirklich begeistert. "Packt die heißesten Dessous aus, die ihr zu bieten habt! Ausgepackt darf aber nur ich sie sehen", vertrat er seinen Standpunkt.

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlovic im März 2022

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / vanessita_x Vanessa im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de