Ella Endlich ist schwanger: Diese Promis gratulieren ihr!

Die Stars und Sternchen freuen sich mit Ella Endlich (38)! Die Schlagersängerin sorgte am Freitag für eine süße Überraschung: Die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin und ihr Partner Marius erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die werdenden Eltern freuen sich sehr auf ihren Familienzuwachs und können ihr Glück kaum fassen. Aber auch andere Prominente freuen sich mit Ella und ihrem Schatz!

Unter dem Instagram-Beitrag, mit dem Ella ihre Schwangerschaft verkündet hatte, kommentierten zahlreiche bekannte Gesichter und überbrachten ihre Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb beispielsweise Motsi Mabuse (41), aber auch Patricia Kelly (53) kommentierte: "Wow! Wunderbare Neuigkeiten. Ich freue mich so für dich, meine Liebe!"

Ella kündigte aber bereits an, dass sie in Zukunft nicht allzu viele Details über ihre Schwangerschaft preisgeben wird. "Momentan aber werde ich Ruhe walten lassen und den besonderen Zauber genießen. Diesen Zauber möchte ich so privat wie möglich halten, wie ihr verstehen werdet", stellte die 38-Jährige klar.

Getty Images Motsi Mabuse im März 2022 in Köln

Getty Images Patricia Kelly, Musikerin

Getty Images Ella Endlich im November 2022 in Köln

