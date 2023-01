Lisa Marie Presley (†54) wurde doch noch nicht beigesetzt

Lisa Marie Presley (✝54) hat ihre letzte Ruhe doch noch nicht gefunden. Vor wenigen Tagen wurde das einzige Kind des Sängers Elvis Presley (✝42) und der Schauspielerin Priscilla Presley leblos in seinem Anwesen aufgefunden. Die Sängerin soll einen Herzstillstand erlitten haben. Am Donnerstagabend hieß es, dass die US-Amerikanerin bereits beigesetzt wurde – doch das stimmt offenbar nicht. Lisas Beerdigung sei erst für kommenden Sonntag angesetzt.

RadarOnline erfuhr von Lisas Pressesprecher, dass sie doch noch nicht – wie bisher angenommen – neben ihrem Vater Elvis und ihrem verstorbenen Sohn Benjamin Keough in Graceland beerdigt worden ist. Erst am Sonntag soll es eine öffentliche Trauerfeier für die Verstorbene geben. Trauernde werden die Möglichkeit haben, an dem Sarg der Musikerin vorbeizugehen. Nach der Trauerfeier soll der Sarg der 54-Jährige in die Erde gelassen werden.

Am vergangenen Donnerstag wurde laut RadarOnline das Grab von Lisas Sohn Benjamin etwas verlegt, um für ihren Sarg Platz auf dem Friedhof zu schaffen. Lisas Grab wird sich wohl neben dem von Benjamin hinter einem Springbrunnen befinden. Elvis' Mutter Gladys, sein Vater Vernon und seine Großmutter Minnie Mae sind ebenfalls in Graceland begraben.

Getty Images Elvis und Priscilla Presley mit Baby Lisa Marie vor dem Baptist Hospital in Memphis

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und Benjamin Keough

