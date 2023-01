Nach Lisa Marie Presleys Tod: So geht es ihren Zwillingen

Ihre Familie leidet sehr unter dem Tod von Lisa Marie Presley. Am vergangenen Donnerstag wurde die Tochter von Elvis Presley (✝42) mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in Krankenhaus gebracht. Nur wenige Stunden später machten dann traurige News die Runde: Wie ihre Mutter Priscilla gegenüber einem Magazin bestätigte, starb ihre Tochter im Alter von gerade einmal 54 Jahren. Lisa Marie hinterließ drei Kinder, darunter die Zwillingsschwestern Harper und Finley – und diese sind jetzt besonders auf Unterstützung angewiesen.

Das verriet jetzt ein Insider gegenüber TMZ: Die 14-jährigen Mädchen haben seit dem Tod ihrer Mutter viel Zeit in Priscillas Haus in Los Angeles verbracht und sind bis dato nicht in das Haus zurückgekehrt, in dem Lisa Marie einen Herzstillstand erlitt. Ihre ältere Schwester Riley (33) sei ebenfalls vor Ort. Auch der Vater der Mädchen, Michael Lockwood, sei darum bemüht, dass in dieser Zeit für die Bedürfnisse der beiden gesorgt wird.

Dennoch wird vermutetet, dass dem Musiker trotz des Todes seiner Ex das alleinige Sorgerecht nicht zugesprochen wird – immerhin befanden sich Michael und Lisa Marie seit ihrer Trennung vor sieben Jahren in einem erbitterten Rosenkrieg. Stattdessen könnte Harper und Finleys ältere Schwester jetzt eine Art Mutterersatz für die Zwillinge werden.

Getty Images Lisa Marie Presley in New York City

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Lockwood 2015 in Hollywood

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

