Pietro Lombardis Baby heißt Leano Romeo: Fans sind gespalten

Wie kommt der Name von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypas (27) Baby bei den Fans an? Nach langer Funkstille meldete sich die Influencerin am Freitagabend endlich bei ihren Followern. Sie bestätigte die Geburt ihres Babys. Mama und Kind sind offenbar wohlauf und überglücklich. Das Paar gab seinem Sohn den Namen Leano Romeo. Doch wie kommt der Name bei den Promiflash-Lesern an? Die Fans sind gespaltener Meinung!

Laut einer Promiflash-Umfrage, an der insgesamt 2.705 Leser teilnahmen (Stand 20. Januar, 19 Uhr), finden 1.346 und damit 49,8 Prozent den Namen Leano Romeo sehr schön. 1.359 Leser und damit 50,2 Prozent konnten hingegen mit dem Namen, den Pietro und Laura ihrem Kind gegeben haben, nicht viel anfangen.

In der Kommentarspalte auf Instagram äußerten sich auch jede Menge Fans zu dem besonderen Namen. "Wenigstens mal ein Influencer-Paar, das ihr Kind nicht 0815-Mia oder abstrakt Skye Snow Shadow oder sonst wie nennt – schöner Name", gab ein User seine Meinung zu der Namenswahl ab. "Gefällt mir!", schrieb ein anderer.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige

Gregorowius, Stefan / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Bloggerin Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de