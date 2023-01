Anzug und Sonnebrille: David und Cruz Beckham in cooler Pose

Was für ein lässiges Duo! David Beckham (47) und seine Frau Victoria (48) zeigen nicht nur gerne, was für ein Traumpaar sie sind. Auch die vier gemeinsamen Kinder sind ihr ganzer Stolz. Regelmäßig posieren der Ex-Kicker und die Designerin mit Brooklyn (23), Romeo (20), Cruz (17) und Harper Seven (11) – und widmen ihren Kids liebevolle Worte. Jetzt gab es aber ein eher cooles Posting von David und Cruz!

Auf Instagram teilte der Fußball-Star ein Bild mit seinem 17-jährigen Sohn. David und Cruz begeistern ihre Fans in feschen Anzügen – den coolen Blick sieht man trotz der Sonnenbrillen. "Vater und Sohn, wir vermissen aber Mama", heißt es unter dem Posting. Die zwei sind wohl im Rahmen der Fashion Week in Paris und haben sich dafür in diesen Partnerlook geschmissen. Warum die zwei Victoria vermissen, ist jedoch nicht klar. Denn das einstige Spice Girls-Mitglied ist ebenfalls in der Stadt der Liebe.

Die 48-Jährige gewährte im Netz Einblicke in ihren Aufenthalt in Paris. Victoria und David genossen dort schon ein Rendezvous. Dafür putzte sich die Vierfach-Mama richtig raus. Ihre langen Beine betonte sie dabei in einer Spitzenstrumpfhose.

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinen Kindern Cruz, Romeo und Harper, Weihmachten 2022

Getty Images David und Victoria Beckham bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham in Paris, 2023

