An Weihnachten: Victoria trug Hoodie mit David-Beckham-Print

Victoria Beckham (48) widmet ihrem Mann David Beckham (47) eine modische Liebeserklärung! Die britische Modedesignerin und der Fußball-Star gehen schon seit über 23 Jahren gemeinsam durchs Leben – und haben natürlich auch schon zahlreiche Weihnachtsfeste miteinander verbracht. In diesem Jahr hat sich die ehemalige Spice Girls-Sängerin ein ganz besonderes Outfit für die Feiertage überlegt: Vic trug an Weihnachten einen Kapuzenpullover mit einem David-Beckham-Aufdruck!

Via Instagram veröffentlichte Victoria jetzt ein paar Schnappschüsse, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Gatten David an Weihnachten posiert – und auf den Pics macht die Fashionista ihrem Liebsten eine niedliche Liebeserklärung: Sie trägt nämlich einen Hoodie mit der Aufschrift "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist David Beckham". Zudem betonte sie in der Bildbeschreibung: "Ich habe das bekommen, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe."

Victorias Fans feierten sie total für den Print-Hoodie! In der Kommentarspalte hinterließen zahlreiche Supporter ihrem Idol Komplimente für das modische It-Piece. "Das ist einfach so süß" oder auch "Der beste Weihnachtspulli", schwärmten beispielsweise zwei User auf der Fotoplattform.

Getty Images David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham im Dezember 2022

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

