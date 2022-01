Tragsiche Nachrichten aus den USA. Regina King gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Im Jahr 2019 gewann sie sogar einen Oscar als beste Nebendarstellerin für ihr Wirken in "Beale Street". Privat war ihr einziger Sohn Ian Alexander Jr. der ganze Stolz der Darstellerin. Doch nun hat Regina einen erschütternden Verlust zu verkraften: Ian ist mit nur 26 Jahren verstorben – er hat Suizid begangen.

Diese traurige Neuigkeit bestätigte Regina selbst nun gegenüber People. "Unsere Familie ist zutiefst erschüttert über den Verlust von Ian. Er war ein so helles Licht, das sich so sehr um das Glück anderer kümmerte", heißt es in dem Statement. Dabei bat sie auch um Rücksichtnahme auf ihre Privatsphäre.

Wie auch sein Vater, Reginas Ex-Mann Ian Alexander Sr., hatte sich Ian der Musik. Wie stolz sie auf ihren Spross war, machte Regina mehrfach klar. "Ihr wisst nicht, was bedingungslose Liebe ist. Ihr sagt vielleicht, ihr wisst es, aber wenn ihr kein Kind habt, wisst ihr nicht, was das ist", hatte sie bei CNN's Red Chair Interview betont.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Regina King bei den Oscars, 2021

Getty Images Ian Alexander Jr. bei einem Event in Beverly Hills, Oktober 2017

Instagram / desdunemjv Ian Alexander Jr. und Regina King



