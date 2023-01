In knappem Bikini: Holly Hagan verrät niedliches Baby-Detail

Holly Hagan (30) gewährt niedliche Einblicke in ihre Schwangerschaft! Im Juni vergangenen Jahres waren die Geordie Shore-Bekanntheit und ihr langjähriger Partner Jacob Blyth vor den Traualtar getreten. Nach ihrer Traumhochzeit auf Ibiza konnte sich das glückliche Ehepaar über weitere tolle Neuigkeiten freuen – denn vor wenigen Wochen verkündete die Reality-TV-Bekanntheit, dass das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Wie weit Holly bereits ist, verriet sie nun mit einem niedlichen Schnappschuss.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Holly am Donnerstagabend ein Bild, auf dem sie und der Vater ihres ungeborenen Kindes liebevoll hintereinanderstehen. Mit einem direkten Blick auf ihre Babykugel offenbarte die nur mit einem Bikini bekleidete Blondine auch, wie fortgeschritten ihre Schwangerschaft bereits ist. "Halbzeit", ließ sie ihre Fans in der Kommentarspalte wissen.

Dass Holly ein Baby erwartet, teilte sie ihrem Liebsten auf ganz besondere Art und Weise mit. In einem Video, das OK! Magazine vorliegt, hielt sie fest, wie sie Jacob einen Schuhkarton überreichte. Doch statt neuer Sportschuhe befand sich der positive Schwangerschaftstest in der Verpackung. Seine Reaktionen in dem Clip zeigten ganz deutlich: Der werdende Papa war hin und weg von den Neuigkeiten.

Instagram / blythy9 Holly Hagan und Jacob Blyth, 2021

Instagram / hollygshore Holly Hagan und Jacob Blyth im Juni 2021

Instagram / hollygshore Holly Hagan mit ihrem Verlobten Jacob Blyth

