Kitschig oder süß? Marc Terenzis Heiratsantrag spaltet Fans

Wie kam dieser große Liebesmoment bei den Zuschauern an? Marc Terenzis (44) Partnerin Verena Kerth (41) war in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel dabei – leider musste die Moderatorin die Show aber als erste Kandidatin verlassen. Die Trauer über ihren Auszug dürfte aber ziemlich schnell wieder verpufft sein: Bei dem Wiedersehen mit ihrem Schatz machte dieser ihr einen romantischen Heiratsantrag am Strand. Verena war außer sich vor Freude – einigen Zuschauern hat der Antrag aber leider gar nicht gefallen!

Der Heiratsantrag kam nicht bei allen Fans gut an: Auf Twitter zeigten sich zahlreiche Nutzer eher skeptisch. "Wie trashig soll diese IBES-Staffel noch werden? Marc Terenzi: Ja. Und Verena auch so: Ja!" oder "Hilfe, ist das peinlich. Ich will mich in dem Meer hinter Marc und Verena ertränken", lästerten einige User.

Nicht alle Zuschauer teilten diese kritische Auffassung jedoch: Einige Fans fanden nämlich, dass der Antrag absolut gelungen war und der Sänger tolle Worte an seine Liebste gefunden hat. Wie fandet ihr Marcs Hochzeitsantrag? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im November 2022 in München

Anzeige

Kandima Resort Verena Kerth und Marc Terenzi, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de